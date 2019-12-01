الحضارة البربرية تلهم مصممة الازياء البحرينية هيا خليفة

قدمت المصممة البحرينية هيا خليفة خط ازياء راقي بتفاصيل معمارية بفن وتميز ... لطالما عشقت المصممة عالم الموضة والازياء وسلمت لها مفاتيح الابداع منذ سن صغيرة سمحت لها الخوض في تجارب ابداعية في هذا المجال، بداية من ماكينة خياطة كانت ملك لجدتها الى التعليم فن الهندسة المعمارية الذي تلقته في دراستها الجامعية ... وشعرت المصممة برابط قوي بينها وبين عالم الموضة والازياء بابداعاته المتحررة، وقررت دخول هذا العالم واكتشاف أسراره الإبداعية الخاصة ... احتفلت المصممة بإطلاق مجموعة ربيع صيف2020 المستوحاة من حضارة الامزيغ او البربرية، وتحديدا المرأة في هذه الحضارة العريقة بتاريخها وثقافاتها ... اتخذت المصممة الهاما قويا من المراة البربرية والأدوار المهمة التي كانت مسؤولة عنها ... حيث انها كانت تتمتع بروحانية خاصة وفخامة عظيمة واستقلالية سبقت الأزمان ... وحرصت المصممة على تسليط الضوء على هذه الخصال التي تمتعت بها هولاء السيدات والتي تجسدت في تصميم القصات والتفاصيل المطرزة الراقية، عكست شخصياتهن القوية واناقتهن الغير متكلف بها ... وبرزت تفاصيل مهمة في هذه المجموعة من الخطوط الهندسية الملهمة من الرموز القبلية، والقصات القوية البارزة التي اعتمدتها المصممة لتمثل قوة هولاء السيدات ... استخدمت المصممة الشيفون الرقيق والاورجانزا الفخم ودمجتهك مع نقوش وتطاريز لامعة لتخلق معادلة راقية تعكس شخصية المراة المستقلة التي تهتم بأنوثتها وأناقتها ... نجحت المصممة من خلال هذه المجموعة في تصميم قصات تعزز أنوثة المراة العصرية، وقدمت لهن قطع كلاسيكية راقية لا تتاثر بالزمن ..

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