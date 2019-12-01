ارتدي جاكيت الفرو على طريقة النجمات

لجاكيت الفرو من القطع الفخمة والأنيقة التي تعتمد عليها النجمات بشكل كبير في موسم الشتاء، لاسيما أنّ الفرو يمنحهنّ مظهرًا فخمًا، وهو من الأمور التي تبحث عنها الفنانات دائمًا، وإن كنتِ من محبات جاكيت الفرو، إليكِ طريقة ارتدائه من وحي النجمات.

اختيار الفرو الأبيض الأنيق للجاكيت القصير من الفنانة مي سليم، مع مكياج قوي وأحمر الشفاه الصريح، قد تختاره مع الفساتين القصيرة وبوت الساق، أو مع الجينز العادي.

الفساتين السواريه في الشتاء بحاجة لهذا الجاكيت الفرو، الذي اختارته النجمة نانسي عجرم، مع الفستان المشكوك بالدبابيس والمطرز، وعادةً ما يكون هذا اللون من الجاكيت الذي يجمع بين البيج المخملي ولمسات من الأسود، يناسب كثيرًا من القطع لديكِ.

أما بسمة بوسيل فقد اختارته مع فستان قصير مشكوك بالدبابيس الفضية، لاطلالة غاية في الترف مع الفرو الأسود، وكولون سميك، وحذاء الكاحل، وقد يناسبكِ هذا اللوك بأوقات النهار في المناسبات الأكثر فخامة، وفي الليل ستعتمدينه كاطلالة راقية لمناسبة بسيطة.

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يمكنكِ أيضًا اختياره مع الكابيشو بجلد الثعلب، مع الجينز العادي، وسيكون القطعة الفخمة التي تمنحكِ الدفء مع الخامة الجيدة، لاطلالة نهارية كاجوال لكنها لا تتخلى عن اللمسة المترفة، ومع البناطيل الكاجوال أيضًا، اختارته النجمة غادة عبد الرازق بالجاكيت الأبيض مع الريش المنسدل.

أعجبنا اختيار النجمة المصرية شيرين رضا للجاكيت القصير باللون الأخضر العشبي، مع تنورة لويس فيتون Louis Vuitton القصيرة، وتوب أسود، لاطلالة كلاسيكية بسيطة، كما أنها ستجعلكِ تبدين أكثر رشاقة ونحافة، حتى وإن كان الجاكيت يضيف لكِ بعض الحجم.

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