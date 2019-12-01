تعرفي على أفضل مكياج خطوبة للبشرة السمراء

صاحبات البشرة السمراء يتمتعن بجاذبية خاصة، ويناسبهنّ الكثير من صيحات المكياج المختلفة والكثير من الألوان، وعلى عكس ما يعتقد البعض أنّ الصبيّة الخمرية ربما لا تجد ما يناسبها من صيحات المكياج، بخاصة وإن كانت عروسًا تستعد لحفل خطوبتها.لهذا إليكِ بعض صيحات مكياج خطوبة، سوف تلفتين بها انتباه عريسِك، لاطلالة مميزة بحفل الخطوبة.

مكياج خطوبة مع درجات أحمر الشفاه الفاقعة

من الممكن أن تعتمدي المكياج البسيط والهادئ، لكنكِ في النهاية سوف تكملين اللوك بلمسة جذابة لأحمر الشفاه المات، لا سيما باللون الفوشي أو الأحمر، لاطلالة غاية في الاناقة، وتناسب أكثر أجواء حفل الخطوبة السعيدة.

مكياج خطوبة مع العيون الميتالك

الألوان الميتالك الفاتحة، سوف تمنح عيونكِ إضاءة ومظهرًا متوهجًا لن تتخيّليه، طبّقي مثلًا ظلال الجفون اللامعة باللون الكريمي أو النحاسي، مع مكياج ذي لمسات برونزية، وأحمر الشفاه الغلوس، للمسة عصرية.

مكياج خطوبة نود مخملي

أما هذا النوع من المكياج فهو يحتاج أن تعتمدي فيه كريم أساس مناسبًا لدرجة بشرتِك، ويكون الأقرب لها، فهو الأساس بهذا اللوك، لكنك ستعتمدين ظلال الجفون النود، وكذلك أحمر الشفاه.

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مكياج خطوبة مع كحل العيون

أما لصاحبات العيون الواسعة، فالكحل سيكون له تجربة مثيرة مع عيونِك، طبقيه داخل الجفن السفلي للعيون، مع لمسة من الأيلاينر المسحوب، للمسة غاية في الأنوثة.

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