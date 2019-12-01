أحد أقارب البرلماني الراحل لـ"الوطن": كان عندنا حالة وفاة من 5 شهور

قال المحامي سامي زايد، أحد أقارب النائب محمد بدوي دسوقي، الذي وافته المنية، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة، إن مراسم العزاء ستستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "زايد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن النائب الراحل ظهر بصحة جيدة للغاية خلال عقد قرآن ابنته منذ 6 أيام، متابعا: "لو حس إنه تعبان أو مجهد كان أجل الفرح، بس هو كان كويس فعلا، لكن عمره انتهى في اللحظة دي"، لافتا إلى أن بعض أقاربه لم يحضروا لعقد القرآن أو الفرح، بسبب وفاة زوجة شقيق النائب منذ ما يقارب الـ5 شهور، "وعاداتنا إن مفيش جواز ولا ارتباط رسمي في العيلة يحصل لمدة سنة"، إلا أن عزاء الراحل ضم الجميع.

Advertisements

تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي في حفل زفاف ابنته

كشفت مصادر تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقالت المصادر المقربة من أسرة العروسين، إن "بدوي" لم يسلم العروسة لزوجها كما هو متبع، لكن سلمها شقيقاها لزوجها على أنغام أغنية مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بدوي عند سماع جملة: "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني".

وأكدت أنه جرى نقل "بدوي" بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.