5 أحذية رياضية من تعاونات كُبرى العلامات التجارية ستجتاح موسم الإجازات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد شهر ديسمبر العديد من المناسبات والأعياد؛ وبهذه المناسبة سيتمّ طرح العديد من مجموعات الأحذية الرياضية المحدودة الإصدار، والناتجة عن تعاون كبرى دور الأزياء الرياضية مع بعضها، أو مع أشهر النجوم والمصممين.

اكتشفي معنا أبرز 5 أحذية رياضية جديدة سترينها في كل مكان هذا الشهر:

Prada x adidas

تُعدّ من أكبر الشراكات المرتقبة والتي ستجتاح صناعة الموضة في نهاية هذا العام، فالكل سيرغب حتمًا في امتلاك زوج من الأحذية الرياضية الرائعة "أديداس سوبر ستار" الكلاسيكية بلمسة سحرية من علامة برادا الإيطالية، ومن المتوقع أن نراها كثيرًا على منصّة إنستغرام.

Nike x Virgil Abloh

"Athlete in Progress" هو أحدث مشروع للعلامة الشهيرة نايكي ومصمم العصر فيرجيل أبلوه، وتشمل المجموعة الحذاء الرياضي "Nike Air Zoom Terra Kiger 5"، متوفر بثلاثة ألوان حصرية للنساء. ويجمع هذا الحذاء رموز توقيع أوف وايت والصورة الظلية الرياضية المريحة لنايكي، ونتوقع أن يجتاح ساحة الموضة وبالتحديد ستايل الشارع إلى جانب مجال الرياضة.

Converse x Millie Bobby Brown

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باعتبارها من أشهر النجمات المراهقات في الوقت الحالي، تعاونت علامة الأحذية الشبابية الشهيرة كونفيرس للمرة الثانية مع ميلي بوبي براون نجمة مسلسل "Stranger Things" الشهير، حيث قدمت النجمة إصدارها الخاص من الحذاء الأيقوني "Chuck Taylor"، مستوحاة من شغفها بالأعمال اليدوية، وتشمل المجموعة ثلاثة موديلات بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل قابلة للإزالة.

Stella McCartney x adidas

للمرة الثانية على التوالي، تعاونت المصممة ستيلا ماكارتني مع العلامة الرياضية الشهيرة، لتقديم نسخة محدودة الإصدار من حذاء ستان سميث الشهير بظلال قوس قزح، وباعتبارها من مناهضي الإستدامة، تمّت صناعة الحذاء من جلد نباتي للجمع بين الموضة والمسؤولية البيئية، وتأتي الأحذية بأربطة قابلة للتبديل.

New Balance x HollySiz

مع قرب صدور ألبومها القادم في عام 2020، تعاونت النجمة هولي سيز مع العلامة الرياضية الكلاسيكية "New Balance"، لتقديم نسختها الخاصة من الحذائين الكلاسيكيين "997"H و "452" ، في ظلال الوردي الفاتح والرمادي والبورغندي، في إشارة إلى غروب الشمس في إقليم الباسك.