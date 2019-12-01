مجموعة REDValentino في موسم ربيع وصيف 2020 شبابية بامتياز

تمثل REDValentino مرحلة الشباب بكل ما تحمله من حرية ورغبة في الخروج عن المألوف. وبهذا، جاءت مجموعة موسم ربيع وصيف 2020 تحمل طابعاً أنثوياً شاعرياً وفي نفس الوقت تدعم الثقة بالنفس.
تضم المجموعة تشكيلة من الدنيم في قطع تخطف الأنظار مثل الفساتين والجامبسوت ذو الكشاكش. رأينا أيضاً قطعاً ذات جمال استوائي غنية بطبعات الزهور والنقوشات النابضة بالألوان. كما تحتوي المجموعة على الفساتين القصيرة والطويلة، والبدل الملونة، والتنانير الطويلة.
بين يديك مجموعة زاخرة بالخيارات تجمع بين الصخب والهدوء في آن واحد،
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