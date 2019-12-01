مترميش القشرة.. فوائد مذهلة لتناول ثمرة موز يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية؛ فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن تقي الجسم من أمراض كثيرة، كما يساعد البشرة على أن تكون ناعمة ونضرة، حسب "سكاي نيوز".

ويحتوي الموز على البروتين والألياف والفيتامينات، من بينها A ، B6، وC، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم والفولات والريبوفلافين والنياسين والحديد.

وتلعب مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز دورا محوريا في تخليص الشرايين من الترسبات الضارة التي تتراكم مع مرور الوقت.

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وأشارت دراسات عدة إلى أن البروتينات والألياف والفيتامينات الموجودة في الموز تساهم بشكل كبير في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية.

وإلى جانب ما تحتويه ثمرة الموز من فوائد، فإن لقشورها أيضا منافع قد يجهلها كثيرون؛ فقشور الموز صالحة للأكل، ويمكن أن توفر مجموعة كاملة من الفوائد الصحية المضافة.

وبحسب مختصين، فقد اتضح أن الأشخاص الذين يتناولون قشور الموز يمكنهم تحسين عملية الهضم وخفض الكوليسترول في الدم وعلاج مشاكل الجلد الشائعة.

كما تلعب قشور الموز دورا مهما في تبييض الأسنان، ويلجأ إليها البعض من أجل هذا الغرض كبديل عن الذهاب إلى طبيب الأسنان لتجنب التكاليف الباهظة.