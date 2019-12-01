ستايلست: فساتين رانيا يوسف ومي عمر وشيرين رضا بمهرجان القاهرة تناسب المحجبات

تألقت الفنانات خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بأزياء مختلفة، ووجد في بعض منها فساتين تتناسب مع المحجبات يمكن ارتداؤها، جاءت بعض منها بأكمام طويلة تناسب الفتيات المحجبات، وفيما يلي أبرز إطلالات الفنانات التي تلائم المحجبات كما ذكرتها الإعلامية وستايلست، نهى عبد العزيز، وفق حديثها لـ "هُن".

جاء فستان رانيا يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، بأكمام طويلة، باللون البيج، والفستان من خامة التل المطرز، وحملت حقيبة يد صغيرة من لون الفستان.

وأكدت الإعلامية نهى عبد العزيز، أن فستان رانيا يوسف في حفل الختام يتناسب مع المحجبات.

حنان مطاوع

ومن الأزياء التي تتناسب مع المحجبات فستان حنان مطاوع، حيث ارتدت فستانا من خامة التل المطرز بالخيوط والسلاسل البراقة، تميز بلون الروز.

وزينت حنان إطلالتها بالمجوهرات الماسية، متناغمة مع خامة الفستان.

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شيرين رضا

ومن الأزياء التي تتناسب مع المحجبات إطلالة شيرين رضا، حيث ارتدت بلوزة من الساتان الشفاف باللون الأبيض، مع تنورة طويلة مزينة بالكامل بالشراشيب، باللون النحاسي، وحزام عريض بصيحة الأستيك باللون الأسود.

مي عمر

وكانت من الفساتين التي يمكن أن تتناسب مع المحجبات فستان الفنانة مي عمر، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، مكشوفا من منطقة الصدر، أظهر ساقيها، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، ويمكن تغطية الأجزاء العارية في الفستان ليتناسب مع المحجبات.

رزان

ظهرت الفنانة رزان مغربي مرتدية فستانا أبيض يمكن أن يتناسب مع المحجبات، تميز بأنه ذو فتحة جانبية، مزود بـ "كاب" طويل، مزين بنقوش ذهبية.

ومن الأزياء المميزة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كما ذكرت الستايلست أزياء الفنانات ليلى علوي، رانيا يوسف، حنان مطاوع.