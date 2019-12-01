طريقة عمل كيك اليانسون

دائما ما تبحث السيدات عن أنواع جديدة لتحضير كيك لذيذ كـ "كيك الفراولة" وغيرها، وتقدم "هُن" كيك اليانسون على طريقة الشيف نرمين هنو. مقادير كيك اليانسون 4 بياض بيض 300 جرام دقيق 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة ملح 4 صفار بيض 75 جرام سكر 1 ملعقة كبيرة ينسون Advertisements 1 ملعقة صغيرة شمر طريقة تحضير كيك اليانسون تجهز صينية بزبدة ودقيق يسخن الفرن على درجة حرارة 160 يمزج بياض البيض، حتى يصبح القوام هشا، ويترك جانبا يخفق صفار البيض مع السكر، ثم تضاف المكونات المتبقية تدريجيا يضاف بياض البيض يوضع الخليط في الصينية، وتخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة تترك لتبرد تماما، وتقدم

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