منها الحليب الذهبي.. استعدي لـ"الشتاء" بـ 6 مشروبات لن تشعرك بالبرد

بالتزامن مع اقتراب ليالي الشتاء الباردة، عليكي الاستعداد لمواجهة تلك البرودة بمشروبات من مطبخك تمنحك الدفء اللازم خلال اليوم، وفيما يلي 6 مشروبات صحية يمكنك تقديمها لأسرتك غير الشاي والقهوة، بحسب موقع "فوود نيتورك".

الليمون الساخن

يعتبر الماء الساخن والليمون، أحد أكثر المشروبات الصحية شعبية، ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الكبد والكلى، فهو يعزز الهضم، ويزيد من معدل الأيض، ويساعد على محاربة التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

من المحبذ أن تبدئي يومك بفنجان دافئ من الزنجبيل، خاصة خلال موسم الذروة للبرد والانفلونزا، كما أنه مشروب رائع لتحسين الهضم وزيادة امتصاص الطعام، فحافظي على احتساء الزنجبيل للحفاظ على جسمك في الشتاء.

الحليب الذهبي

هو مشروب صحي مكون من حليب جوز الهند والفلفل الأسود والكركم وغيرها من التوابل، بما في ذلك القرفة والزنجبيل، هذا المشروب مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الهضم وتثبيت مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة القلب.

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اليانسون أو الفانيليا بالحليب

يحصل كوب من الحليب الساخن على نكهة عندما تغمسي معه بذور اليانسون (إعداد هولندي تقليدي) أو حبة الفانيليا. أضفي ملعقة كبيرة من السكر أو العسل لتذوقها، وستحصلين على مشروب دافئ خال من الكافيين، ويمنح الدفء في ليلة شتوية.

هوت سيدر

الهوت سيدر، هو مجرد عصير التفاح، وهذا يعني أنه يحتوي على كل السكر الطبيعي من التفاح دون أي ألياف صحية.

لكن هذا المشروب الساخن المبهر يستخدم عصير التفاح لتحلية شاي أسود مليء بالتوابل مع أعواد القرفة، مما يجعله أكثر دفئًا في فصل الشتاء.

السحلب

هو واحد من أشهر مشروبات الشتاء، التي تبعث الدفء خلال برودة الطقس.