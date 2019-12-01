مجوهراتُ أكواي تُطلق قلادةً بألوان العلم الإماراتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمنحُ مجموعة أكواي الأنثى تصاميمَ عصريةً بروح شبابية، تتماشى مع كافة المناسبات وتلائم كل الأذواق مستخدمةً في ذلك بساطةً لا متناهيةً، تحمل في جعبتها بريق الذهب الخالص والألماس والأحجار الملوّنة. مع انطلاق العلامة أبرز المصممون الإبداعيون روح التميز التي صاغت أكواي.

ففي مجموعتها الأخيرة التي تضمُّ قطعًا متنوعة من الأساور والقلائد والخواتم وغيرها برزت بوضوح دقّة التصميم وروح الابتكار في تبسيط التصميم وتقديمه بشكل أنيق وجذاب دون ابتذال، وهذا ما يفضله غالبية السيدات خاصةً اليافعات منهن، حملت مجموعات الدار أسماء مختلفة فيها فن وموسيقى كمجموعة "تايم ليس" و "أثينا" ومجموعة "عربي" المزينة بكلمات عربية وحروف مختلفة.

وبمناسبة إطلاق علامة المجوهرات تلك عبّرت مؤسِّستها كاثرين كلاسترسكاي: "نحن كنساء تربطنا علاقة قوية بمجوهراتنا لهذا السبب تم ابتكار أكواي الراقية والتي تم تصميمها بالأحجار الكريمة والألماس والتي يتم بيعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وهي توفر لمُحبيها الذهب الخالص بعيار 18 قيراطًا والألماس بسعر أقل مرتين أو ثلاث مرات من مثيلاتها حولنا".

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ونظرًا لأهمية الارتباط بين وجود العلامة ودورها الاجتماعي وتلبيةً منها لمتطلبات عملائها ومع وصول احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت قلادة تعبّر عن روح الاتحاد وترمز لألوان علم الإمارات. وتحتفل القلادة بهذه المناسبة بتصميم دائري من الماس، مع الزمرد والياقوت والماس الأسود على قاعدة من الذهب.

أهمُّ ما يميّز أكواي أنّ متجرها افتراضي ويمكن شراؤها حصرًا عبر الإنترنت لتقدّم بذلك قطع مجوهرات رائعة بأسعار تقل مرتين إلى ثلاث مرات عن باقي الأسعار في السوق. كما أنها توفّر الشحن المجاني في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها متاحةً في أيِّ ركنٍ من أركانه.