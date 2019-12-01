القاهرة - لايف ستايل
عارضة أمريكية من أصول صومالية كسرت حواجز العنصرية ضد المسلمين بوصولها للعالمية بحجابها، حيث استطاعت حليمة عدن، 19 عاما، من خلال مشاركتها قصص طفولتها في مخيم اللاجئين والموسيقيين، الوصول لمنصات الأزياء العالمية والوقوف على المدرج الدولي في أسبوع الموضة في نيويورك 2020
قالت حليمة: "لم أعتقد يوما أنني سأكون نموذجا لكثير من الفتيات المحجبات، وأعتبر الحجاب تاجي"، وأضافت: "ولم أتوقع أنني سأحقق حلمي، ولم أتصور أنه يمكن للفتاة المسلمة أن تصل بحجابها وحشمتها للعالمية"، وتتمنى العارضة الأمريكية أن يأتي يوم ينظر فيه الأشخاص للمرأة بدون تمييز أو عنصرية.
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شاركت العارضة حليمة بحملة إعلانية للحجاب الجينز الذي اجتاح الأسواق الأمريكية، وأحدثت حليمة جدلا في أغلب الصحف الأمريكية والعربية.
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كانت هذه تفاصيل خبر "حليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخ"حليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخيم لاجئين ووصلت إلى العالميةحليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخيم لاجئين ووصلت إلى العالميةيم لاجئين ووصلت إلى العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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