"حليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخ"حليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخيم لاجئين ووصلت إلى العالميةحليمة عدن" عارضة أزياء صومالية بدأت من مخيم لاجئين ووصلت إلى العالميةيم لاجئين ووصلت إلى العالمية

عارضة أمريكية من أصول صومالية كسرت حواجز العنصرية ضد المسلمين بوصولها للعالمية بحجابها، حيث استطاعت حليمة عدن، 19 عاما، من خلال مشاركتها قصص طفولتها في مخيم اللاجئين والموسيقيين، الوصول لمنصات الأزياء العالمية والوقوف على المدرج الدولي في أسبوع الموضة في نيويورك 2020

قالت حليمة: "لم أعتقد يوما أنني سأكون نموذجا لكثير من الفتيات المحجبات، وأعتبر الحجاب تاجي"، وأضافت: "ولم أتوقع أنني سأحقق حلمي، ولم أتصور أنه يمكن للفتاة المسلمة أن تصل بحجابها وحشمتها للعالمية"، وتتمنى العارضة الأمريكية أن يأتي يوم ينظر فيه الأشخاص للمرأة بدون تمييز أو عنصرية.

اقرا ايضاً:

بيلا وجيجى حديدوحليمة عدن يتألقن خلال عرض أزياء في إيطاليا

Advertisements

شاركت العارضة حليمة بحملة إعلانية للحجاب الجينز الذي اجتاح الأسواق الأمريكية، وأحدثت حليمة جدلا في أغلب الصحف الأمريكية والعربية.

قد يهمك ايضاًً:

طرق تنسيق سكارف باسلوب حليمة عدن

عرض لأزياء التسعينات في إيطاليا يجمع بيلا وجيجى حديد وحليمة عدن