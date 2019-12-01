من واقع أزياء مهرجان القاهرة.. تعرفي على موديلات وألوان الموضة في 2020

باتت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 41، دليلا للعديد من الفتيات، لانتقاء موديلات وألوان موضة العام المقبل، خاصة أنها شهدت العديد من الإطلالات المختلفة، والمتنوعة.

ويقدم "هُن" موديلات وألوان الموضة في 2020، من واقع أزياء مهرجان القاهرة، وفقًا، لخبيرة الأزياء والاستايلست شيماء الحُسينس.

وأوضحت أن موضة الألوان للعام المقبل، تتمثل في درجات الباستيل، خاصة الروز، وهي الدرجة التي تألقت بها، بطلة مسلسل "لعبة العروشة" ناتالي إيمانويل.

كما ظهر أيضا لون البيبي بلو، مثل إطلالة الفنانة مي عمر، بحفل الافتتاح، والأصفر الكناري، الذي تألقت به الفنانة، هبة مجدي.

كما ظهر لون الأوف وايت، وهو ما تألقت به كل من الفنانة هند صبري، ومنى زكي.

وأوضحت خبيرة الأزياء لـ "هُن" أن لوني الجولد والسيلفر من الألوان المستمرة لهذا العام أيضًا.

كما شهدت المهرجان ظهور درجات الأحمر، والذي تألقت به كل من الفنانة نور اللبنانية، ومي عمر بالختام.

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موديلات 2020 من واقع مهرجان القاهرة السينمائي

وعن موديلات العام الجديد، أكدت "الحسيني" لـ "هُن"، أن البينسل الكت، والأزياء المفتوحة من الخلف، تعد من موضة 2020.

وشهد المهرجان أيضا ظهور الفساتين القصيرة من الأمام، والطويلة من الخلف، والتي تعد ملائمة لقُصار القامة، بالإضافة لموديلات الميرميد.

كما إن موديلات الأوف شولدر والـ وان شولدر، ما زالت تُنافس هذا الموسم، مع التصميمات المُطعمة بالريش، والمزودة بفتحات هوليوود الكاشفة عن الساق.

وأوضحت الاستايلست أن الرافلز "كشاكيش" تعد موضة لهذا الموسم أيضًا، مع أكمام البالون، والبالما.