هكذا تؤثر مشاكل القولون على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الخضروات والفواكه أحد المفاتيح الرئيسية لصحة الأمعاء، ومعها منتجات البروبيوتك أو البكتريا الصديقة مثل اللبن (الزبادي)، لكن صحة الأمعاء نفسها لا تؤثر على الهضم والإمساك فقط، بل تنعكس على أوجه عديدة من صحة الجسم كله. إليك كيف تؤثر مشاكل القولون على الجسم، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

رائحة الفم الكريهة أحد أعراض نمو ميكروبات معينة داخل الأمعاء، ويرتبط ذلك بضعف أداء البكتريا الصديقة التي تعيش في الأمعاء وتتغذّى على الميكروبات الضارة.

- هل تشتهي السكريات دائماً؟ قد يكون السبب صحة الأمعاء غير الجيدة، وتزايد الجراثيم والفطريات فيها.

- الأرق وصعوبات النوم أحد المشاكل التي تنتج عن تدهور صحة الأمعاء، والإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، وعدم أكل ما يكفي من الألياف والخضروات.

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- توجد أدلة على أن تدهور صحة الأمعاء له صلة بتزايد مشاعر الاكتئاب والحزن وانخفاض الحالة المعنوية.

- من آثار ضعف صحة القولون تزايد الالتهابات، فالبكتريا الصديقة في الأمعاء تعمل كخط دفاع للمناعة، وكلما تزايد أكل الأطعمة غير الصحية قلّت البكتريا الصديقة، وضعفت المناعة، وتكرّرت الالتهابات.

- في كثير من الأحيان تكون الأمعاء سبب المشاكل الجلدية وحب الشباب، وكثيراً ما يُنصح بتناول حبوب البروبيوتك كعلاج لحب الشباب مثلاً.