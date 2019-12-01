هل برلنتي عبدالحميد منعت هند رستم من دخول هوليوود.. ابنتها توضح

قبل 9 أعوام من الآن رحت عن عالمنا الفنانة برلنتي عبدالحميد، التي أثير حولها الكثير من الشائعات السياسية والفنية، ولعل أبرزها كانت أمام الفنانة هند رستم والتي أحدثت أنذاك ضجة كبيرة.

ويقول الفنان سمير صبري، في حوار قديم له مع الاعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة هند رستم كانت على موعد مع الوصول للعالمية والمنافسة في هوليوود، وذلك تعقيبا على عرض البرنامج لمجموعة من الكتب الأجنبية التي تحدثت عن هند رستم، وحينها كشف "صبري" عن كتاب يتحدث عن نجمات عالميات من ضمنهم هند رستم، للمنتج والمخرج الإنجليزي ألفريد هتشكوك.

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وقال سمير صبري، في اللقاء الذي جمعه بنجلة هند رستم "بسنت"، والناقد طارق الشناوي، للحديث عن هند رستم وجوانب من حياتها الخاصة، إن هناك كتابا للمخرج الإنجليزي هيتشكوك، يحكي فيه عن رستم، وأن هذا المخرج الشهير كان مرتبطا كثيرا بوالدته ولها صورة واحدة في خياله من نمط ملابسها، وفي مرة رأى صورة لهند رستم ووجد فيها شكل والدته وكذلك الشكل المناسب للمرأة الإنجليزية.

وأضاف "صبري"، أن "هتشكوك" أرسل برقيات إلى مصر يطلب فيها رؤية "هند" حتى تشارك في فيلم يحضر له، لكن هذه البرقيات لم تصل إليها.

فيما أضحت ابنة هند رستم، سبب ذلك قائلة إنها لم تصل لها عمدا بسبب الممثلة برلنتي عبدالحميد، التي كانت وقتها زوجة للمشير عبدالحكيم عامر، فتم الرد على هذه البرقيات أن "هند" غير موجودة، في إشارة منها إلى أن "برلنتي" كانت سببًا في منع هند رستم من الوصول لهوليود.