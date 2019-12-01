طريقة عمل كوكيز القهوة والشكولاتة

حضري لأطفالك كوكيز القهوة والشكولاتة اللذيذ، في المنزل، وقدميه مع الشاي، أو العصائر الطبيعية، بدلًا من شراء الحلوى من الخارج، لضمان مذاقه وجودته، وإليكٍ الخطوات.

مكونات كوكيز القهوة والشكولاتة

1/4 كجم دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب زبدة

كوب سكر

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قهوة سريعة الذوبان

شكولاتة شيبس

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة روح اللوز

طريقة تحضير كوكيز القهوة والشكولاتة

اخلطي المكونات الجافة، ثم السائلة بالتدريج، في العجان الكهربائي، جيدًا، حتى تتماسك.

افردي العجين على السطح، وشكليه على شكل كرات متماسكة ثم اضغطي عليه، حتى يصبح شكله كأقراص متوسطة الحجم.

وزعي الأقراص على ورق الزبدة.

ادخليه الفرن حتى ينضج، وقدميه باردًا.