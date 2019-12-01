"الإسعاف جاء بعد 15 دقيقة".. تفاصيل جديدة في وفاة النائب محمد بدوي

كشفت إحدى أقارب النائب محمد بدوي دسوقي، رفضت ذكر اسمها، تفاصيل جديدة حول وفاة عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، صاحب الـ66 عاما، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن النائب رفض تسليم ابنته لزوجها، طالبا من شقيقها فعل ذلك، "لأنه مكنتش قادر يوديها بإيده لراجل تاني غيره".

وأضافت، أنه عند تشغيل أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي أداها مدحت صالح في مسلسل "أبو العروسة"، رفض "بدوي" أداء رقصة "سلو" مع ابنته، مفضلا مكوثه على كرسي بالقاعة المنعقد بها الزفاف، ليبدأ أخوها بالرقص معها بدلا من والدهما.

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وتابعت، أن النائب أُصيب بسكتة قلبية مفاجئة، عقب ما يقارب الـ10 دقائق من بدء مراسم الزفاف، تحديدا خلال رقص العروس مع أخيها على الأغنية، ما أدى إلى وقوعه بالقاعة، ووفاته على الفور، وسط ذهول الحضور، لكونه يتمتع بصحة جيدة، مستطردة: "كان مريض سكري بس، وصحته كانت كويسة جدا، والفرحة مكنتش سايعاه".

واختتمت حديثها، أن سيارة الإسعاف جاءت إلى قاعة الزفاف، عقب ما يقارب الـ15 دقيقة من طلبها، إلا أن والد العروس كان قد فارق الحياة بالفعل.

يشار إلى أنه توفي النائب مساء أول أمس، خلال حفل زفاف نجلته، حيث سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان "متزعليش لو سبتك"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.