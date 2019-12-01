"عيد جوازها مع ذكرى وفاة والدها".. كيف تتأهل ابنة نائب الجيزة نفسيا؟

داخل قاعة الزفاف، وقبل تسليم ابنته لعريسها، وعلى كلمات أغنية "أبو العروسة" الشهيرة، "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني"، سقط النائب محمد بدوي خلال حفل زفاف ابنته "جيلان"، بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة، لتتحول فرحة العروس المنتظرة لذكرى حزينة، فبات عيد زواجها مُرتبط بذكرى وفاة والدها.

صدمة نفسية، ومشاعر مختلطة تظل في ذاكرة ابنة الفقيد، في هذا التاريخ من كُل عام، الأمر الذي قد يتطلب بعض المساندات والتأهيل، لتتخطى الأمر فيما بعد.

لابد من تأهيلها نفسيًا

من جانبها قالت الدكتورة هالة حماد، الاستشاري النفسي، إن العروس لابد من تأهيلها نفسيًا، للخروج من دائرة الحُزن، واستقبال هذا التاريخ دون مضاعفات نفسية تؤثر عليها، قائلة: "البنت حاليًا فقدت أبوها وفقدت فرحتها، ممكن يكون عندها شعور بتأنيب الضمير، وبتسأل نفسها يا ترى زعلته؟ يا ترى اتقهر إني هسيبه؟ وده ممكن يدخلها في حالة نفسية سيئة شديدة".

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وتابعت الاستشاري النفسي حديثها لـ "هُن"، إنه لابد من تأهيلها نفسيًا لمواجهة الأمر، والحياة فيا بعد، من خلال المساندة الأسرية أولًا، والوقوف بجانبها، حتى تتخطى الأزمة، ومساعدتها لنفسها من خلال الإيمان بالله وبالقضاء والقدر، حتى تستطيع التجاوز.

تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي في حفل زفاف ابنته

كشفت مصادر تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقالت المصادر المقربة من أسرة العروسين، إن "بدوي" لم يسلم العروسة لزوجها كما هو متبع، لكن سلمها شقيقاها لزوجها على أنغام أغنية مسلسل "أبو العروسة"، وليسقط الأب عند سماع جملة: "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني".

وأكدت المصادر أنه جرى نقل "بدوي" بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.