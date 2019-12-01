احذر.. البسكويت والبطاطس تسببان تسوس الأسنان

تعتبر أسنان الأطفال أكثر عرضة للتسوس، نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، ومن أعراض التسوس يبدأ الطفل بالشعور بالحساسية في الأسنان، تشكل تجويف صغير في السن المتضرر، ومن أسباب تسوس أسنان الطفل وفقًا لما ذكره صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأطعمة اللزجة

أول ما يجب أن تنتبه إليه الأمهات هو الأطعمة اللزجة، التي يمكن أن تلتصق بأسنان أطفالهن، وتخلق ملاذاً للبكتيريا، وتشمل هذه الأطعمة، الخبز الطري والبسكويت ورقائق البطاطس.

الوجبات الخفيفة

تعتبر الأطعمة الخفيفة التقليدية سيئة مثل الأطعمة اللزجة لأسنان أطفالك، كما أن عصائر الفاكهة الطازجة لا تزال تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتعرض أسنان الأطفال للتسوس.

السكريات الخفية

أطعمة مثل العسل واللبن والزبادي والحبوب كلها ضارة بصحة أسنان الأطفال، حيث تلحق أضرارًا طويلة الأجل لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها.