طريقة عمل الرمان بالجوافة

يعتبر الرمان بالجوافة، من أكثر المشروبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال، حيث تتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده.
على طريقة الشيف، أميرة شنب، تقدم إليكي طريقة عمل الرومان بالجوافة
مقادير رمان بالجوافة
جوافة
سكر
رمان
فانيليا
ليمون
كريم شانتي
حبوب رمان
طريقة تحضير رمان بالجوافة
- تخفق جميع المكونات في الخلاط، ثم يصفى
- يزين بالكريم شانتيه وحبوب الرمان ويقدم
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