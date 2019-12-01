بقبعات حمراء.. إيمي ودنيا سمير غانم تغنيان "ملطشة القلوب"

شاركت الشقيقتان إيمي ودنيا سمير غانم، متابعينهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد بتقنية تطبيق "سناب شات" وهما يتفاعلا مع الأغنية الشهيرة "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقي.
حيث ظهرت الشقيقتان، خلال "الابلكيشن" بملابس عيد الميلاد، مرتديات قبعات "بابا نويل" الحمراء، ليتفاعل معهما العديد من المتابعين، مشيدين بأدائهما وخفة ظلهما.
وعادًة ما تتشارك الشقيقتان في تأدية بعض الأغنيات، وقد يشاركهما في بعض الأحيان والدهما، الفنان سمير غانم.
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة ٣" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بمشاركة عمرو وهبة، أحمد رزق، وشيماء سيف.
بينما شاركت إيمي سمير غانم في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو".
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