أسوأ إطلالات نجمات مهرجان القاهرة السينمائي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حرصت نجمات الفن على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة، على التألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسبة لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

يستعرض لكم "الخليج 365" أسوأ هذه الإطلالات وذلك في السطور التالية:

- مادلين طبر بإطلالة غير موقفة:

ظهرت مادلين مطر خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة بفستان موف لامع بتصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها، وخاصة عند منطقة البطن، بالإضافة لخامة قماش التصميم غير الجيدة، والتي ظهرت بوضوح في قصة الطيات التي جاءت غير موقفة، واعتمدت حذاء مفتوح كعب عريض غير مناسب للوك، وكان يفضل ارتداء كعب عالي رفيع بتصميم كلاسيكي.

- عبير صبري بإطلالتين غير موفقين:

اختارت عبير صبري خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فستانًا باللون الموف الغامق، جاء بقصة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، واتسم الموديل بقصة الطيات الضيقة، متعددة الطبقات، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موقفة ومبالغ فيها، خاصة التصميم جعلها تبدو بوزن زائد عند منطقة الصدر والخصر.

أما في حفل افتتاح المهرجان، ارتدت عبير توب روز من الساتان بقصة one shoulder مع بنطلون واسع من الشيفون المطرز، وجاءت الإطلالة غير مناسبة للون بشرتها ولطبيعة الحدث أو لظهورها على الريد كاربت.

- رزان مغربي بفستان غير متناسق:

ظهرت رزان خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان "off white" بقصة " Mermaid" مع كاب طويل، وتطريزات عشوائية باللون الذهبي، ولكن خامة الفستان كانت غير جيدة، بالإضافة إلى أنه تصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها.

- هنا شيحة بفستان أبرز عيوب جسمها

اختارت هنا شيحة خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة، فستانًا ناعمًا من قماش الساتان أبيض، وجاء التصميم بقصة ضيقة "mermaid" وعلى الرغم من أناقة التصميم إلا أنه أبرز منطقة البطن بشكل واضح.

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- غادة إبراهيم بإطلالة صادمة

ارتدت غادة إبراهيم في حفل ختام المهرجان فستان صادم بقصة كب غريبة وغير مناسبة لشكل جسمها، إذ جمع التصميم ألوانعديدة، بجانب الفرو المزين بالريش على الأكتاف، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل الأحمر مع مكياج قوي.

- رانيا يوسف بإطلالة غير موفقة:

ارتدت رانيا يوسف في حفل الافتتاح فستان جريء من قماش الباييت الأسود، ورغم جمال التصميم إلا أنه لم يلائم شكل جسمها، وجعلها تبدو بوزن زائد، وأبرز عيوب جسمها خاصة مع قصة الظهر المكشوف.

- رضوى الشربيني بفستان مزدحمًا:

ارتدت رضوى خلال حفل افتتاح المهرجان فستان أسود متعدد الطبقات بدا مزدحماً للغاية، وجاء التصميم بتنورة منفوشة مزينة بالكامل بالكشاكش مع الدانتيل الأسود المطرز بشكل عشوائي من الأعلى.

- لبلبة بفستان غير ملائم للمهرجان:

ظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غير موفقة إذ ارتدت فستاناً أخضرًا مرصعًا بتطريزات ذهبية لامعة، ويشبه الساري الهندي وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء.

-ريهام أيمن بتصميم قديم:

اختارت ريهام خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة فستان باللون الأخضر الباستيل، بصيحة الأكمام المتساقطة مزينًا بإكسسوارات عند منطقة الخصر. وجاء قماش الفستان غير مناسب للحدث، وخاصة مع تصميم الموديل القديم.

- لقاء الخميسي بإطلالة غير موفقة:

ارتدت لقاء فستان باييت باللون الأخضر اللامع بقصة " Mermaid"، مزينًا بالكامل بالترتر البراق ما جعل الإطلالة مبالغًا فيها وغير موفقة.

- فستان إيناس الدغيدي يظهر عيوب جسمها

اختارت إيناس فستانًا قصيرًا باييت باللون الأسود البراق جاء غير مناسب لقوامها، وأبرز عيوب جسمها خاصة منطقة البطن، وجعلها تبدو بوزن زائد خاصة مع اعتماد حذاء كعب متوسط الطول باللون الأبيض.

- أمينة خليل بفستان غير مناسب لجسمها:

لم توفق أمينة خليل خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة في اختيار تصميم يناسب قوامها الرشيق، إذ ارتدت فستاناً تقليديًا منقوشا ومزينا بالتول والرسومات البراقة من عند منطقة الصدر، التي جاءت غير مناسبة لطبيعة القماش المنقوش ما جعلها تبدو بوزن زائد.