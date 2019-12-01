"القومي للمرأة" يهنئ "العشماوي" لانتخابها نائبا لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لانتخابها النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بانتخاب الدكتورة عزة العشماوي كنموذج نسائي مشرف لهذا المنصب الرفيع، مؤكدة أن انتخاب "العشماوي" يأتي تتويجا لدورها المثمر والفعال فى مجال الدفاع عن حقوق الطفل. الجدير بالذكر أن الدكتورة عزة العشماوي عضو في لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، وأن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999، وتتألف لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه من 11 عضوا خبيرا وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.

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