الباذنجان من الخضروات التي يمكن طهيها بأكثر من طريقة، وله فوائد صحية عديدة للجسم، ولمن يمشون على حمية غذائية، يحتاجون دوما لوصفات أكل جديدة تساعدهم على المواصلة، لذا يستعرض التقرير التالي طريقة عمل باذنجان مشوي للدايت. المقادير 1/2 كيلو باذنجان رومي حلقات وسط. 2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة حلقات. زيت زيتون. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). ملعقة كبيرة كمون. 2 عود زعتر فريش. 1/4 كوب ريحان طازج. Advertisements كوب جبن بارميزان مبشور. 1/2 كوب مايونيز. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير يتبل الباذنجان بالملح والفلفل والكمون والزيت والزعتر. يشوى الباذنجان بدهن صينية غير لاصقة بزيت زيتون، ويدخل الفرن، ويقلب حتى يتحول للون الذهبي. يخلط الجبن مع الثوم والمايونيز والملح والفلفل. يرص الباذنجان ثم الطماطم ثم خليط الجبن ثم يزين بالريحان.

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