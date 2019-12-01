"البحوث الإسلامية": لا يجوز لرجل إجبار زوجته لحصولها على ميراث من أبيها

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، على سؤال سيدة حول امرأة أوصى زوجها قبل موته، أن تأتي بحقها من بيت أهلها -ميراثها من أبيها- ثم مات وهي تريد أن تترك حقها في الميراث لأخيها، لأنه غير ميسور الحال فهل يجوز أن تترك حقها في الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟

ورد مجمع البحوث الإسلامية، خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الزوج أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها، بما لا يعارض الشرع الشريف.

وأوضح أن حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت، وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.