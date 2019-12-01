الامارات | 10 وجهات للاحتفال باليوم الوطني في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وجهات للاحتفال باليوم الوطني في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد العاصمة الإماراتية العديد من الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، التي تتوزع في أرجاء إمارة أبوظبي، «الإمارات اليوم» قامت برصد أبرز الفعاليات والاحتفالات التي يمكن للجمهور الاستمتاع بها في عطلة اليوم الوطني:

1- إرث الأولين - مدينة زايد الرياضية

يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «إرث الأولين»، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، غداً، ويعد الأضخم من نوعه، وسيتم تخصيص موقعين لصف السيارات في أمام جامع الشيخ زايد الكبير ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستتحرك حافلات نقل الجمهور بداية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساء، بمعدل حافلة كل 15 دقيقة، بينما يبلغ سعر التذكرة 60 درهماً، ويمكن شراؤها من الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية، أو عبر الاتصال بالرقم 80086823، أو من «فيرجن ميجا ستور»، كما يمكن لأصحاب الهمم الحصول على تذاكر مجانية عند التقدم بطلب وتقديم الهوية الشخصية.

2- قصر الوطن - احتفالات تراثية

ينظم قصر الوطن، غداً، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الرابعة عصراً مجموعة من العروض والفعاليات التي تحتفي بروح الاتحاد، تتضمن عروضاً لفرق الفنون الشعبية التي ستقدم رقصات من الفلكلور الشعبي مثل «العيالة» و«الحربية»، كما سيقدم الفنان الإماراتي، أحمد المنصوري، أغنية خاصة ألفها ولحنها خصيصاً لهذه المناسبة.

3- مهرجان الشيخ زايد - الوثبة

ينظم المهرجان مسيرة الاتحاد، التي ستقام في منطقة المنصة الرئيسة، عصر بعد غد، ، بمشاركة كبيرة من القبائل الإماراتية على مستوى الدولة. كما سيشهد جمهور المهرجان عروض الألعاب النارية، عند البوابة رقم (2) في الساعة التاسعة مساءً، طوال أيام احتفالات اليوم الوطني، إلى جانب عروض الخيل والهجن مقابل المنصة الرئيسة عند الساعة 4:30 عصراً يومياً، وعروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تجوب ساحات المهرجان بدءاً من الرابعة عصراً يومياً، والعروض الفردية الفنية والعالمية في ساحات المهرجان بدءاً من الرابعة عصراً يومياً.

4- قصر الإمارات - ألعاب نارية

يشهد قصر الإمارات، اليوم وغداً، عرضاً للألعاب النارية، بألوان علم الإمارات في تمام الساعة 8:30 مساء، كما تمّ تزيين كل أرجاء قصر الإمارات بألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأسود المميزة لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من القبة الكبرى، والنوافير، والمدخل والمروج الخضراء. ويتصدر القاعة تحت القبة عرض لنحو 10 أنواع مختلفة من التمور، إضافة إلى فرصة أخذ الصور التذكارية مع الصقر، الطائر الوطني الإماراتي، ومتابعة عروض رقصة العيالة التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص ركن للأطفال سيتمّ تزويده بوسائل تعليمية وترفيهية، إلى جانب شجرة الغاف الوطنية، التي تم اختيارها شعاراً لعام التسامح. كما صمّم فندق قصر الإمارات أيضاً نسخة طبق الأصل، وبالحجم الطبيعي الكامل، لقارب «الدهو» الشراعي، إبرازاً للتراثين الفني والثقافي لدولة الإمارات، وسيتم عرضه غداً في منطقة قبة القصر الكبرى.

5- جزيرة المارية - ألعاب نارية وأنشطة تراثية

يشهد ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية أجواء احتفالية مميزة، سيستمتع بها زوار «المارية»، التي تشمل أشهى المذاقات الإماراتية الأصيلة من خلال مجموعة متنوعة من عربات وأكشاك المأكولات، كما تتضمن الأنشطة الاحتفالية بهذه المناسبة في جزيرة المارية، مجموعة من الفعاليات التي تجسد الطابع الإماراتي، مثل النقش بالحناء والرسم على الوجه، فضلاً عن مشاركة محترفي فنون الخط العربي، الذين يعرضون قصصاً لتطور أشكال الخطوط العربية، أو صنع بطاقات معايدة لإهداء أحبائهم. وتُختتم الاحتفالات بعرض مبهر للألعاب النارية.

6- جزيرة ياس - سباقات «فورمولا1»

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تشهد جزيرة ياس مهرجان الجائزة الكبرى على مدى خمسة أيام، مع احتفالات اليوم الوطني، وهي المرة الأولى التي يصادف سباق «الفورمولا1» اليوم الوطني، وتبدأ الاحتفالات غداً في الساعة الثالثة عصراً وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشهد العديد من الفعاليات، منها منطقة مشجعي الفورمولا، وقرية التراث، وعروض وجولة السيارات الكلاسيكية من دار سوثبي للمزادات، وعروض الدريفت، وشاحنات المأكولات، وغيرها.

7- قلعة الجاهلي - إرث الأوليين

تستضيف قلعة الجاهلي في العين، غداً، عرض «إرث الأوليين في قلعة الجاهلي» من الخامسة إلى 10 مساء، ليروي قصة شعب الإمارات منذ القدم وما قدموه من تضحيات وصبر حتى تحقق الحلم.

8- مدن ياس الترفيهية - عروض خاصة

أعلنت المدن الترفيهية في جزيرة ياس احتفالها باليوم الوطني الـ48 للدولة، عبر توفير خصم للمقيمين في الدولة بقيمة 48% على تذاكر الدخول إلى كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، من 28 نوفمبر حتى غد، وتتوافر عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدن الترفيهية الثلاث. وتتميز فعاليات اليوم الوطني بملامح من التراث الشعبي والفلكلور المحلي في عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، حيث سيستمتع الضيوف بأجمل عروض رقصات العيالة التقليدية، التي تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية. بينما تستضيف ياس ووتروورلد أكبر لعبة رشاشات مائية في أبوظبي، عند الساعة 11:48 صباح غد.

9- قصر الحصن - معرض الرحول

تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرض «الرحول» للسيارات الكلاسيكية في قصر الحصن، ويستمر حتى 30 ديسمبر، ويضم 21 سيارة كلاسيكية يعود تاريخها إلى حقبتَي الخمسينات والستينات، ليرصد من خلالها محطات تطوّر المشهد الحضري للمدينة خلال منتصف القرن الـ20، مسلطاً الضوء على التحوّل من وسائل التنقل البدائية وصولاً إلى السيارات الحديثة.

10- مراكز التسوق - خصومات وفعاليات

أعلنت مختلف مراكز التسوق في أبوظبي عن تنظيم فعاليات تراثية خلال احتفالات اليوم الوطني، مثل خيم المجلس التراثية، وجلسات النقش بالحناء والرقصات التراثية، إلى جانب الخصومات، من 28 نوفمبر وحتى 3 بعد غد، في «الغاليريا» بجزيرة الماريا، وياس مول، والمركز التجاري العالمي في أبوظبي.

معرض «الرحول» للسيارات الكلاسيكية في قصر الحصن، يضم 21 سيارة كلاسيكية تعود إلى حقبتَي الخمسينات والستينات.

ينظم مهرجان الشيخ زايد «مسيرة الاتحاد» التي تقام بمشاركة كبيرة من القبائل الإماراتية على مستوى الدولة.