الامارات | محمد بن راشد يطالع «الإمارات اليوم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يطالع صحيفة «الإمارات اليوم»، خلال حضوره كأس اليوم الوطني للقدرة في الوثبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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