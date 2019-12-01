لتظل طازجة.. إليك الطرق الصحية لحفظ أبرز 8 أطعمة بمنزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

تعتاد معظم السيدات على شراء كميات كبيرة من الأطعمة، مثل الخضروات والفواكه الموسمية، رغبة في تخزينها، دون أن الاهتمام بالطريقة الصحيحة لحفظ الطعام، حتى يظل طازجًا وصحيًا، ولا يتعرض للتعفن.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الطرق الصحيحة لتخزين الأطعمة، وفقًا لموقع "Webmd".

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