5 أنواع من البكتيريا تسبب التسمم الغذائي.. إليك أبرز مصادرها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
يعد التسمم الغذائي أحد أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، وتحدث الإصابة به نتيجة تناول الأطعمة الملوثة أو النيئة، ومن أبرز أعراضه "تقلصات المعدة، والإسهال، والقيء".
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