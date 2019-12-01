“شاهد” فاشنيستا سعودية تنصح هند القحطاني بعد رقصها الإباحي:”أنا بطلع شعري بس وكل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني”

وجهت الفاشينيستا السعودية المعروفة “بدور البراهيم” نصيحة للسعودية هند القحطاني التي أثارت ضجة واسعة بمقاطع رقص مثيرة، في مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفاتها.

وقالت بدور خلال المقطع موجهة حديثها للقطحاني “إنتي تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً ، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب ، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك”.

وأضافت “اجلسي بينك وبين نفسك ، وأنا متأكدة يا هند إنك ستبكين كل آخر ليل”.

وتابعت البراهيم “انا بطلع شعري وانا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي واقول يارب اهديني، لكن انتي تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك”.

وأكملت “لو كل واحدة فينا صدمت ومرت بخيبات أمل وطلاق مثلك ، يعني كلنا في الهوا سوا ، ممكن نرتكب الخطأ لكن ماحد يشوفها وبيننا وبين نفسنا لأننا نعالج نفسنا، واتمنى تجلسي جلسة مصالحة مع نفسك، والله العظيم حالك معور قلبي”.

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بطريقةٍ ساخرة، ردّت السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني على فيديو الرقص الأخير الذي نشرته وظهرت فيه وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ مثيرة، وأشعل موجة غضب ضدّها .

وعبر حسابها في “سناب شات”، كتب هند القحطاني تقول: “أقدم شديد الأسف وبالغ الإعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبناءكم وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ أنني انتمي لكم وأُمثلكم، لذلك في السنابات القادمة أوجّه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وادمع عيناي”، لتنشر فيديو رقص جديد أكثر “سخونة” من الأول.

وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.