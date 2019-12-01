شاهد| ماذا فعلت الحكومة القطرية للجماهير الكويتية خلال قدومها لحضور مباراة الكويت وعمان

في لفتةٍ لاقت اعجاباً واسعاً، أمرت الحكومة القطرية بتوفير “موكب خاص” للجماهير الكويتية التي حضرت لمتابعة مباراة منتخب بلادها امام سلطنة عمان في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي24.

وتم نقل الجماهير الكويتية من المطار إلى المعلب بسهولة ويسر ومن دون أي إزدحام مروري.

وعبّر كويتيون عن شكرهم لدولة قطر على حسن التنظيم.

وفي مشهد آخر، هتف سيل بشريّ من الجماهير الكويتية خلال دخولها لحضور المباراة باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف .

وانتزع بهذا الفوز الأحمر العماني صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف الأزرق عند النقطة 3 في وصافة المجموعة بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البحرين الذي يمتلك نقطة واحده أمام السعودية الذي يدخل مباراة اليوم بسجل خال من النقاط.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.