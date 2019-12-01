"قلعتي الحجاب عشان العريس؟".. عفاف شعيب تنتقد حلا شيحة: لو دفعولي مليار مش هقلعه

أعربت الفنانة عفاف شعيب عن غضبها الشديد، بسبب خلع عدد من الفنانات للحجاب مؤخرًا، موضحة خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار"، أنها انزعجت من خلع الفنانتين شهيرة وسهير رمزي للحجاب، متسائلة: "ليه في السن ده تقلعوه؟"، قائلة: "زعلت لأنه بعد السنين دي كلها الناس كانت الناس حباهم بالحجاب وهما ما شاء الله حلوين وقمامير".

وعن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب، قالت عفاف لها: "طب لبستيه ليه، عشان كنت مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد؟".

وعن نفسها قالت :"أنا لو دفعولي مليار دولار، لا يمكن أقلعه خلاص، ده اتفرض عليا مش لعب عيال".