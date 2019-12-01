يوم فرحها أسوأ ذكرى.. رواد "فيس بوك" يشاطرون ابنة النائب محمد بدوي أحزانها

أثار نبأ وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عامًا، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته، بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة، وسقوطه على الأرض، بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، حزن واستعطاف عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال أحد المعلقين: "ربنا يرحمه متحملش فكرة بنته تبعد عنه، أقسم بالله في آباء متعرفش بناتها عايشة في الدنيا ازاي"، فيما قالت أخرى: "ايه الوجع ده.. سبحان الله.. الأبوة ساعات بتكون مش مجرد كلمة في ورقة ميلاد".

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فيما علق أحد المواطنين: "كان أفضل نائب بدائرة جنوب الجيزة، كان إنسان محترم وكريم، الله يرحمه ويغفر له، كل الناس حزينة عليه".

فيما قالت أخرى: "فعلا الحزن بيكسر القلب، حزنه إن بنته هتسيبه صعب جدا، وفي الآخر اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وتابع آخر: "صعبان عليا بنته ذكرى زفافها هتكون أسوأ ذكرى فى حياتها، يا وجع القلب، أصعب ابتلاء اللي بيكون وقت فرح الله يصبرهم، ربنا يرحمه ويغفر له فعلا الأغنية دى بتوجع القلب أوووى وبتأثر فيا جامد وهو في الآخر سبب ربنا يرحمه ويصبر بنته يا رب".