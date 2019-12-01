"عايم في بحر الغدر".. دينا وروبي بفستانين متشابهين بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان ذهبي مُزين بـ "الشراشيب" اللامعة، تألقت كلًا من الراقصة دينا، والفنانة روبي، مساء أمس، خلال حفل After Party بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشاركت "دينا" متابعيها اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو، خلال رقصها على المسرح، أمام المتواجدين على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة "عايم في بحر الغدر".

والتي ظهرت من خلالها بالفستان الذهبي القصير، ذو البطانة السوداء، والذي جاء تصميمه "كت" مع فتحة من الخلف.

كما شاركت بصورة تجمعها مع الأخيرة، والتي أشعلت الحفل أيضًا، خلال رقصها وغناءها أغنيتها الشهيرة "ليه بيدراي كده".

وتفاعل العديد من المتابعون مع المقاطع المصور، مشيدين بإطلالتهن، وتسائل بعض المتابعون: "لية لابسين فساتين زي بعض"، بسبب تشابه الإطلالاتان.

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حيث تألقت "روبي" بفستان يشبه فستان الأخيرة بشكل كبير، إلا أنه جاء موديله "وان شولدر" دون الفتحة الخلفية.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41

ووجه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الشكر، في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة، وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام الماضي حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

وأضاف أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل "يجعلني أشعر بفخر كبير"، وأن تواجد الجمهور بعدد كبير في دورة هذا العام وصل إلى بيع 40000 تذكرة، ما جعله سعيدا وطالب بأنه دوما يتمنى دعم السينما المصرية فهي القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.