ما بين الجرأة والفخامة.. أزياء الفنانة مي عمر في مهرجان القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة مي عمر تريند جوجل، اليوم، بعد إطلالتها الجريئة في حفل ختام الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، وتستعرض "هُن" أبرز إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

فستان مزين بنقوش لامعة

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها، في حفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأطلت بفستان قصير، يحمل اللون الأرزق الفاتح، الذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل ومزين بكم هائل من الريش، مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي" منسدل.

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واختارت مي عمر إطلالتها بتوقيع مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، الذي أطلق اسمه في مجال الموضة لأول مرة في دبي عام 2003.

وتسببت إطلالة الفنانة مي عمر، في عرقلتها على السجادة الحمراء، خلال دخولها، وطلبت المساعدة خلال ممر الدخول، وهي توجه الحديث لبعض المتواجدين من أفراد التنظيم قائلة: "عاوزة حد يساعدني أعدل الفستان، حد يرفعهولي".

فستان يتسم بالجرأة

وظهرت مي عمر، في حفل الختام، وهي مرتدية فستان باللون الأحمر، مكشوف من منطقة الصدر، كشف عن ساقيها، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة.

وأثار الفستان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الإعجاب بالفستان وانتقاده.