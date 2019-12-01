فيديو.. انهيار العروس ابنة النائب محمد البدوي خلال حضورها العزاء

حضرت جيلان البدوى، ابنة النائب محمد البدوى، عزاءه، المنعقد في صوان المخصص للنساء بشارع البحر الأعظم بالجيزة، عقب مرور ما يقارب من ساعة من بدء المراسم.

وأوضح مجموعة من أصدقائها، رفضوا ذكر أسمائهم لـ"الوطن"، أن سبب تأخر "جيلان" هو حالتها النفسية السيئة، التي أصابتها عقب وفاة والدها في زفافها.

وانهارت "جيلان" من البكاء فور وصولها، وسط دعم صديقتها وأقاربها لها، ومحاولين تهدئها، ثم بدأت في قراءة القرآن والأذكار.

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تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي في حفل زفاف ابنته

كشفت مصادر تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقالت المصادر المقربة من أسرة العروسين، إن "بدوي" لم يسلم العروسة لزوجها كما هو متبع، لكن سلمها شقيقاها لزوجها على أنغام أغنية مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بدوي عند سماع جملة: "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني".

وأكدت أنه جرى نقل "بدوي" بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.