بعد ثاني أزمة بالسعودية.. تصريحات أوقعت شيرين في فخ الانتقاد: "اخرسي"

اعتذار يعقبه تصريح آخر مثير للجدل، هكذا أصبحت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا في معظم حفلاتها التي تقيمها خارج وداخل مصر، حتى تصدرت ترند موقع "تويتر"، مرتين بنفس "الهاشتاج"، "اخرسي يا شيرين"، فلم يجد الجمهور لفظا أقل وطأة من هذا الوصف كي يعبر عن غضبه منها.

تصريح العوانس

آخر ما قالته شيرين عبدالوهاب من تصريحات مسيئة، وذلك خلال حفلها في السعودية أمس، حيث قالت على المسرح "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس"، وذلك خلال حفلها بضمن موسم الرياض.

ومجددا من الصعودية تثير شيرين الجدل فهذه ليست أول مرة تثير فيها غضب السعوديات والجمهور بشكل عام، حتى تصدر "هاشتاج"، "اخرسي_يا_شيرين" تويتر مجددا.

تصريح الرجال

قبل حوالي أسبوعين أقيمت أولى حفلات شيرين عبدالوهاب ضمن موسم الرياض، وقالت خلال الحفل، تصريحات أغضبت السعوديات حيث قالت، "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، لتثير هذه الجملة الغضب ويطلق هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، لأول مرة على تويتر بالسعودية.

تصريح الصلاة

تحدثت شيرين عن علاقتها بزوجها حسام حبيب، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"، كما تحدثت عن قصة حبهما، وأكدت أن زوجها سبب عدم انتظامها في الصلاة بسبب اهتمامه بوضعها لـ "مانيكير وباديكير".

وقالت شيرين: "حسام مجنون مانيكير وباديكير وأنا مبعرفش أصلي وأنا حاطة مانيكير، بحس أني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام".

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تصريح البلهارسيا

وخلال حضور شيرين حفل مهرجان الشارقة للموسيقي، بالإمارات العربية المتحدة، طلبت منها إحدى الحضور غناء "مشربتش من نيلها"، لترد عليها شيرين ردا صادما: "هايجيلك بلهارسيا"، وأضافت "اشربي إيفان أحسن"، وهو نوع شهير من المياه المعدنية.

تصريح أنا خسارة في مصر

هو من أكثر التصريحات التي وضعت شيرين في واحدة أكبر الأزمات التي تعرضت لها، وذلك عندما كانت تحيي إحدى حفلات رأس السنة الماضية، حينما قالت "أنا خسارة في مصر".

على إثر هذا التصريح تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالإساءة لوطنها، وقال صبري في بلاغه، "أسلوب متدنٍ تتعامل به شيرين عبدالوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا".

ومن جانبها اعتذرت شيرين عما بدر منها عدة مرات، أوضحت إنها جملة دارجة تقال دوما، ولكن على الرغم من ذلك كانت مجرد زلة لسان على المسرح.

تصريح تونس بقدونس

ومن الإساءة لمصر، إلى تونس، وعلى المسرح الأثري بقرطاج، روت شيرين عبدالوهاب تفاصيل موقف بينها وبين ابنتها خلال الغناء، حيث قالت لابنتها "أنا عندي حفلة في تونس"، لترد عليها ابنتها، "عندك حفلة في بقدونس"، وجاء رد شيرين مازحة مع ابنتها، "آه هي خضرا زي البقدونس"، وهو ما أغضب الشعب التونسي بشدة.