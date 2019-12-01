"احتفظي برأيك لنفسك".. خبيرة إتيكيت ترد على تصريحات شيرين

"المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".. سقطة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، كعادتها لم تترك حفل أو مناسبة، إلا وسقطت في فخ زلات لسانها، التي تُبررها فيما بعد بالاعتذار، ووصفها لها بالتلقائية.
فعقب تصريحاتها الأخيرة، في حفلات موسم الرياض، للسيدات بضرورة سماع كلام الرجال، عادت الفنانة تُصرح بهذا الكلام، وتصف المهاجمات بالـ "عوانس"، خلال حفلها الأخير بالرياض، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر مُحركات البحث على الانترنت، بسبب هجوم العديد عليها، وانتقاده لتصريحاتها المتتالية.
من جانبه، تواصلت "هن" مع الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت والمظهر، عن إتيكيت الفنانين بوجه عام بالحفلات، والتي عقبت قائلة: "إن الفنان أو الشخصية العامة بوجه عام، عليه مراعاة مخاطبة الجماهير، حتى لا يقع بفخ زلات الألسن".
وتابعت: "حتى لو الفنان له رأي، ولو بدافع الفكاهة، من الأفضل أن يحتفظ به لنفسه، خاصة أنه لا مكان ولا مجال له، كما إنه يتحدث باسم البلد في النهاية".
وأضافت "البهي" أنه من الأفضل أن يخضع الفنانون والشخصيات العامة، وخاصة ممن يخاطبون الجمهور إلى دورات في الإتيكيت، حتى يجيدوا التعامل بالمواقف المختلفة، دون سقطات.
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