بين الكلاسيكية والعصرية.. أبرز بدل نجوم الفن في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

حرص نجوم الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، على الظهور ببدل أنيقة على السجادة الحمراء التي تنوعت تصاميمها ما بين الراقية الكلاسيكية والعصرية.

يستعرض لكم الخليج 365 في السطور التالية، أبرز إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

-خالد سليم

ارتدى الفنان خالد سليم بدلة من تصميم الـ Dark Double-Breasted Suit، وهي تحتوي على 6 أزرار ذهبية، وتغلق أحد الأطراف على الطرف الآخر، تميزت بباقة بيضاء عريضة، ونسق معها بابيون من خامة الستان وسلسلة ذهبية.

Advertisements

-أحمد فهمي والمخرج عادل عوض وأحمد مجدي

ارتدى الفنان أحمد فهمي خلال حفل الختام بليزر أحمر اللون بتصميم الـ Dark Double-Breasted Suit، وهي بدل تحتوي على 6 أزرار وتغلق أحد الأطراف على الطرف الآخر، وهي كانت خيار المخرج عادل عوض ايضاً فهو حرص على ارتدائها بنفس الخامة والشكل.

وتميز البليزر من خامة المخملي نسق فهمي قميص وبنطلون أسود، وزين إطلالته بنظارة شمس، بينما اختار أحمد مجدي القميص الأبيض.

- فراس السعيد أحمد خالد وحسام الجندي

اعتمدوا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على بدلة ذات زرار واحد One Button suit، لكن الفنان حسام الجندي اعتمد على التصميم بخامة مختلفة عن باقي النجوم وهي المخملي الداكن.

-محمد كريم وأحمد مالك

اختار الفنان محمد كريم بدلة سوداء بجاكيت One Button suit ذي قلابة من الحرير الأسود.