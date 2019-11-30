حيل تستخدمها الفنادق الفاخرة لزيادة الرفاهية في الغرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يستخدم المصممون الداخليون لأرقى فنادق الخمس نجوم في العالم حيلاً تزيين ذكية لعقود من الزمن، مما يمنح الزوار تجربة إقامة لا تنسى، وفقًا لـ"24" إماراتي، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

من "الإضاءة المحيطة" إلى "التقسيم الذكي"، تدول هذه الحيل حول جعل غرفتك تبدو أكبر وأوسع، ويمكن تبني هذه الطريقة أيضاً في المنزل.

إذا كانت غرفتك بالفندق تشعرك بفخامة أكبر بكثير من غرفة نومك الخاصة، فقد يكون ذلك لأنه على عكس ما في المنزل، كل شيء له مكانه.

الراحة هي الأهم

تم تصميم كل شيء في غرفة الفندق لراحتك، ويمكن للأشياء الصغيرة أن تحدث فرقاً كبيراً، حيث يتم التركيز على الأثاث ونوعية الستائر والأقمشة المستخدمة لأغطية السرير والعديد من التفاصيل الأخرى.

الإضاءة المحيطة

لن تجد أن مصابيح السقف هي المصدر الوحيد للإضاءة في فندق خمس نجوم، وبدلاً من ذلك، تعني الإضاءة المحيطة استخدام مصابيح الطاولة والمصابيح الجانبية، لإنشاء شعور بالهدوء والدفء.

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افعل الشيء نفسه في المنزل من خلال دمج "مصادر الإضاءة المختلفة" في غرفة نومك للحصول على جو ساحر.

السرير المثالي

السرير أيضاً عنصر هام جداً في فاخمة غرفة النوم، ويجب التركيز على اختيار تصميم مناسب، والاعتناء بالأغطية والوسائد وغير ذلك.

الملحقات الصغيرة

يمكن أيضاً إضافة مزيداً من أجواء الرفاهية، عن طريق بعض الملحقات الصغيرة، كالتحف والمناشف الراقية والأزهار.

الأقمشة المخصصة

تلجأ الفنادق الفاخرة أيضاً لاستخدام أقمشة خاصة بها في المفروشات، ويمكنك فعل ذلك بزيارة محل أقمشة وطلب كتالوجات الأقمشة لإلهامك.