تناولها قبل الذهاب للجيم.. 5 أطعمة تساعد على بناء العضلات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:
يسعى الكثير من الأشخاص في الحصول على جسم مفتول العضلات، بتناول المكملات الغذائية، على الرغم من توافر أطعمة معينة تساهم في بناء وتشكيل الكتلة العضلية بالجسم بجانب ممارسة التمارين الرياضية، فما أبرزها؟
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد على بناء عضلات الجسم، وفقًا لموقع "Eat this" .
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