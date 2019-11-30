للمرة الثانية.. فنانة تفاجئ الجميع بحفل زفافها

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلانها عن إقامة حفل زفاف لها مع زوجها أحمد خميس، رغم مرور عامين على زواجهما.

ونشرت الشحي فيديو للحفل، حيث ارتدت فستانًا أبيض، كما ارتدى زوجها اللباس التقليدي للعرس الخليجي.

وعلقت مشاعل على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم"، فيما علق زوجها أحمد خميس على فيديو نشره: "حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم".