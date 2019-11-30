الإفتاء ترد على سائلة: يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتك.. لكن مينفعش يلمسك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن على المرأة التعامل مع خطيب ابنتها على أنه رجل أجنبي، حتى لو كان خطيب الابنة ينظر لها على أنها محرمة عليه ومثل والدته.

وردا على تساؤل إحدى السيدات والتي استفسرت عن جواز خلعها النقاب أمام خطيب ابنتها، وجواز تقبيله لها، ذكر أحد مشايخ دار الإفتاء في فيديو على الحساب الرسمي لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب": "كلام إنتي زي أمي وحرمتك عليا ده كلام فاضي.. لا هو ابنك ولا حاجة طول ماهو لسة مكتبش كتاب بنتك فهو رجل أجنبي يعني إنتي بالنسباله زيك زي أي واحدة تانية.. ولا يجوز له تقبيل يدك أو جبينك أو لمسك، أو يتجرأ بشكل زائد عن الحد، ولا يجوز إلا بعد كتب كتابه على ابنتك لأن بعد كتب الكتاب تصبحي محرمة عليه للأبد".

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وشرح شيخ الإفتاء أنه يجوز للسيدة إذا كانت منتقبة، أن تخلع النقاب أمام خطيب ابنتها.