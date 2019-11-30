رانيا يوسف بـ 7 إطلالات في أسبوع مهرجان القاهرة السينمائي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

اعتادت الفنانة رانيا يوسف الظهور بشكل جذاب تسرق به الأضواء بالمهرجانات السينمائية، ومؤخرًا ارتدت الفنانة 7 إطلالات على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة.

"لايف ستايل الخليج 365" يرصد لكم خلال النقاط التالية هذه الإطلالات:

- فستان مكشوف الظهر

أثارت رانيا يوسف الجدل من جديد بعد ظهورها في حفل افتتاح المهرجان بفستان أسود ميرميد مكشوف الظهر، حمل توقيع BALMAIN، ونسقت إطلالتها الاستايلست Yasmin Din.

واعتمدت على درجات النيود في مكياجها من لمسات خبيرة التجميل mona el messery، وتصفيفة الشعر المرفوع من Haitham Dahab.

- فستان أسود قصير

كما ارتدت فستانا قصيرا مُجسما مكشوف الصدر، رمادي بأكمام طويلة ومحدد من عند الخصر، وحمل توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، ونسقت إطلالتها بالكامل الاستايلست Yasmin Din.

وزينت رانيا إطلالتها بالمجوهرات الألماسية من IRAM، وحملت حقيبة يد صغيرة من الجلد اللامع ونسقت معها حذاء ذو كعب رفيع من Philipp Plein.

واعتمدت "رانيا" على المكياج البرونزي من لمسات خبير التجميل mona el messery، و نسقت مع إطلالتها تصفيفة الشعر المنسدل مع رفع الجزء العلوي بمساعدة مصفف الشعر الشهير Haitham Dahab.

- تنورة وبلوزة

ظهرت الفنانة في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي خلال حضورها العرض الخاص للفيلم السعودي "سيدة البحر" بتنورة قصيرة مزجت بين اللونين الأبيض والـ Baby blue وبلوزة دون أكمام بيضاء، كما حملت إطلالتها توقيع مصمم الأزياء Elisabetta Franchi، ونسقت إطلالتها الاستايلست Yasmin Din، وحملت حقيبة يد صغير من Dolce & Gabbana.

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واعتمدت على المكياج البرونزي من لمسات خبيرة التجميل mona el messery، وزينت إطلالتها بمجوهرات من Sarana Diamond Jewelry.

-فستان أبيض

تألقت السبت الماضي أيضًا خلال حضورها عرض "جالا" للفيلم الروماني "زافيرا"، أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أبيض.

اورتدت رانيا فستان ميرميد اتخذ شكل قوامها، وجاء دون أكمام ومحدد الخصر بحزام من نفس اللون وحملت إطلالتها توقيع Elisabetta Franchi.

- فستان كاروهات أبيض في أسود

ظهرت رانيا في رابع ليالي مهرجان القاهرة السينمائي بفستان مُجسم قصير تميز بألوانه المُحايدة بين الأسود والأبيض، وجاء بأكمام طويلة وفتحة رقبة بحرف الـV، حمل توقيع BALMAIN.

- jumpsuit

أطلت رانيا يوسف بـ jumpsuit جمبسوت مزج بين اللونين الأسود والأبيض، بقصة " Off Shoulder"، وتميز بقصة الشارلستون، حملت إطلالتها توقيع BALMAIN.

-فستان مُحتشم

تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة حملت توقيع مصمم الأزياء العالمي يوسف الجسمي.

وارتدت "رانيا" فستان طويل مُجسم تميز بتصميم الـ A-line، يأخذ شكل الجسد من الأعلى منسدل ليأخذ شكل هذا الحرف باللغة الإنجليزية.

جاء الفستان بأكمام طويلة ومحدد الخصر، باللون البيج، والفستان من خامة التل المطرز ، وحملت حقيبة يد صغيرة من نفس لون الفستان. واعتمدت "رانيا" على درجات المكياج البرونزي، و نسقت مع إطلالتها تصفيفة الشعر المنسدل مع رفع الجزء الأيسر.

وكشفت رانيا يوسف إنها تعمدت اختيار هذا الفستان ذات الطابع المحتشم لحضور حفل الختام لأنه مختلف تماما عن جميع إطلالاتها السابقة التي ظهرت بهم منذ بداية المهرجان والتي طغى عليهم الألوان الداكنة والدافئة.