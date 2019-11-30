6 وجبات وشاي أعشاب.. تعرف على المطبخ الأرجنتيني - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تمتلك الأرجنتين خيارات متنوعة للطعام كونها ثامن أكبر بلد في العالم، إذ يشتهر مطبخها باللحوم كوجبة يومية أساسية.

نقدم لكم هنا خيارات متنوعة من الطعام الأرجنتيني لمحبي التنويع في الأكل، يمكنكم تجربتها عند الوصول هناك أو في منازلكم أيضًا للتعرف على مذاق بلاد أخرى، بحسب ما ذكره موقع "إنسايدر".

- الاستيك

إذا ذهبت إلى شمال بتاجونيا جرب استيك اللحم البقري المشوي على نار هادئة، حتى تحصل على المذاق الأرجنتيني المميز، ولا تنس تجربة صلصة تشيميشوري إلى جانب الوجبة.

- لحم الضأن في بتاجونيا

تعد وجبة لحم الضأن من أشهر أطباق مناطق بتاجونيا، ويتم طهيه بطريقة غريبة ومميزة، عن طريق شوي الخروف بالكامل ببطء على نار مفتوحة.

- إمباناداس

تقدم كمقبلات في جميع أنحاء الأرجنتين، وهي عبارة عن عجينة محشية بالجبن والبصل واللحوم والدجاج والخضروات.

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- البيتزا

تشتهر الأرجنتين عامة، والعاصمة بوينس آيرس خاصة بصناعة البيتزا، المأخوذة عن الإيطاليين المهاجرين إلى الأرجنتين في أواخر القرن التاسع عشر. والتي تطورت صناعتها حتى اتخذت مذاقًا خاصًا بها مختلفًا عن نظيرتها الإيطالية.

- البسكوت الأرجنتيني

تمتد جذور هذه الحلوى إلى الشرق الأوسط لكنها تطورت بمذاق أرجنتيني خاص، ويصنع البسكوت في الشمال بصوص "دولسي دي ليتشي"، وفي الجنوب بالشوكولاتة.

- Medialunas

هي حلوى تشبه الكرواسون الأرجنتيني ولكنها أصغر حجمًا واسمها يعني حرفيًا "نصف القمر"، تؤكل يوميًا مع الإفطار وبجانب الشاي، أو كحلوى بعد الوجبة.

- شاي يربا

هو شاي تقليدي مصنوع من الأعشاب، وجزء أساسي من تاريخ الأرجنتين، تم جلبه إلى البلاد مع سكان الغواراني الأصليين.