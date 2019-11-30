- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:
تمتلك الأرجنتين خيارات متنوعة للطعام كونها ثامن أكبر بلد في العالم، إذ يشتهر مطبخها باللحوم كوجبة يومية أساسية.
نقدم لكم هنا خيارات متنوعة من الطعام الأرجنتيني لمحبي التنويع في الأكل، يمكنكم تجربتها عند الوصول هناك أو في منازلكم أيضًا للتعرف على مذاق بلاد أخرى، بحسب ما ذكره موقع "إنسايدر".
- الاستيك
إذا ذهبت إلى شمال بتاجونيا جرب استيك اللحم البقري المشوي على نار هادئة، حتى تحصل على المذاق الأرجنتيني المميز، ولا تنس تجربة صلصة تشيميشوري إلى جانب الوجبة.
- لحم الضأن في بتاجونيا
تعد وجبة لحم الضأن من أشهر أطباق مناطق بتاجونيا، ويتم طهيه بطريقة غريبة ومميزة، عن طريق شوي الخروف بالكامل ببطء على نار مفتوحة.
- إمباناداس
تقدم كمقبلات في جميع أنحاء الأرجنتين، وهي عبارة عن عجينة محشية بالجبن والبصل واللحوم والدجاج والخضروات.
- البيتزا
تشتهر الأرجنتين عامة، والعاصمة بوينس آيرس خاصة بصناعة البيتزا، المأخوذة عن الإيطاليين المهاجرين إلى الأرجنتين في أواخر القرن التاسع عشر. والتي تطورت صناعتها حتى اتخذت مذاقًا خاصًا بها مختلفًا عن نظيرتها الإيطالية.
- البسكوت الأرجنتيني
تمتد جذور هذه الحلوى إلى الشرق الأوسط لكنها تطورت بمذاق أرجنتيني خاص، ويصنع البسكوت في الشمال بصوص "دولسي دي ليتشي"، وفي الجنوب بالشوكولاتة.
- Medialunas
هي حلوى تشبه الكرواسون الأرجنتيني ولكنها أصغر حجمًا واسمها يعني حرفيًا "نصف القمر"، تؤكل يوميًا مع الإفطار وبجانب الشاي، أو كحلوى بعد الوجبة.
- شاي يربا
هو شاي تقليدي مصنوع من الأعشاب، وجزء أساسي من تاريخ الأرجنتين، تم جلبه إلى البلاد مع سكان الغواراني الأصليين.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 وجبات وشاي أعشاب.. تعرف على المطبخ الأرجنتيني - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.