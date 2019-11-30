أمينة خليل بفستان أسود لامع في ختام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
أطلّت الفنانة أمينة خليل على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 بفستان أسود لامع تميز بتصميم "الميرميد" الذي يأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى الأسفل.
وجاء الفستان بفتحة حتى أعلى الركبة، وبأكمام طويلة، وبقصّة على شكل حرف V عند العنق، واتسمت إطلالتها بالطابع الكلاسيكي الذي يكمن في خامة الفستان البراقة، إذ جاء بالكامل ملئ بالتطريزات اللامعة.
كما اعتمدت أمينة تسريحة شعر بسيطة منسدلة مع مكياج هادئ غير متكلف، وزينت إطلالتها بمجوهرات ألماسية.
الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
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