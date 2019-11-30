أبرزهن مي عمر.. أجرأ إطلالات النجمات في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بسمة مشالي:

أقيم أمس الجمعة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وتنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، إذ حرص بعضهن على لفت الأنظار بإطلالات جريئة، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها الأجرأ والأكثر إثارة نعرضها لكم في الصفحات التالية:

- مي عمر

خطفت النجمة مي عمر الأنظار وعدسات المصورين بإطلالة اتسمت بالجرأة، إذ ارتدت فستانًا حمل توقيع Basil Soda والاستايلست Khemissi Imen من درجات البرتقالي الناري Flame Orange أو الـ Orange Peel المستوحى من غروب الشمس.

وتميز فستانها بتصميم الميرميد الذي يأخذ شكل الجسم من أعلى ثم ينسدل تدريجيًا، وجاء بفتحة ساق طويلة، كما تميز الفستان بفتحة صدر واسعة بشكل مبالغ.

- مريم حسن

ظهرت الفنانة مريم حسن بفستان بتصميم trumpet مكون من قطعتين الجزء العلوي بأكمام طويلة وفتحة عنق واسعة اتخذت حرف الـV ومكشوف البطن، ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا.

- ريموشكا

Advertisements

تألقت البلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بـ"ريموشكا" بفستان "ميرميد كاب" لامع، تميز بالتطريزات الفضية البراقة، وجاء بفتحة صدر واسعة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ألماسية كبيرة الحجم.

- سارة التونسي

ظهرت بفستان طويل مزج بين لونين الأسود والفضي، وتميز بقصة الـ one shoulder، وجاء مفتوحا حتى أعلى الركبة.

- أروى جودة:

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار على الريد كاربت بحفل الختام بفستان أحمر طويل بتصميم الميرميد، الذي اتخذ شكل جسمها بالكامل وتميز بقصة الصدر المموجة، وفتحة ساق وصلت لأعلى الركبة.

- التوأم رانيا ونورهان منصور

تألقت الشقيقتان رانيا ونورهان منصور على السجادة الحمراء في حفل الختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ظهرت رانيا بفستان لامع بقصة الـcup مكشوف الصدر، وجاء بفتحة ساق وصلت لأعلى الركبة، حمل فستانها توقيع YOSRA EL-BARKOUKY، ونسقت إطلالتها الإستايلست Mariam El Kholy.

أما نورهان منصور فارتدت فستان off shoulder بنفسجي اللون، مكشوف الظهر، حمل توقيع YOSRA EL-BARKOUKY، ونسقت إطلالتها الاستايلست Mariam El Kholy.