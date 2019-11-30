دليلك المثالي لاختيار أفضل كونسيلر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - الكونسيلر أو خافي العيوب، هو أحد مستحضرات المكياج التي تعوّل عليها المرأة بشكل كبير، فهو يصنع المعجزات في ما يتعلق بالشوائب والعيوب التي تصيب أنحاء الوجه عموماً ومنطقة العين خصوصاً، شرط أن يتم اختياره بشكل صحيح يتلاءم ونوع البشرة والمشكلة بحد ذاتها، سواء كانت تجاعيد، هالات سوداء، انتفاخات وغيرها...



انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، الدليل المثالي لاختيار أفضل كونسيلر، وفق المشكلة التي تعانين منها في منطقة العين.



التصبغات وندبات حب الشباب

التصبغات وندبات حب الشباب



إذا كنت تعانين من فرط التصبغات وندبات حب الشباب، وتبحثين عن تغطية طبيعية غير لامعة، فإن FENTY BEAUTY by Rihanna هو خيار مثالي لك، فهذا الكونسيلر ذو التركيبة السائلة الكريمية الطويلة، يؤمن لك تغطية خفيفة الى متوسطة ويخفف من الشوائب والاحمرار في محيط العين.



الهالات السوداء

الهالات السوداء



على رغم أنه يمكنك استخدام كونسيلرMarc Jacobs Accomplice & Touchup Stick في أي منطقة من الوجه تعاني من الشوائب، إلا أنه فعال جداً في إخفاء الهالات السوداء تحت العين بشكل خاص، حيث يموه تماماً تلك الهالات ويمنحك إطلالة طبيعية خالية من الشوائب.



كونسيلر متعدد المهام

كونسيلر متعدد المهام



إذا كنت بحاجة الى كونسيلر متعدد المهام ويعمل على إخفاء مختلف العيوب، فلا تترددي في اعتمادL’oreal Infallible Full Wear Waterproof Concealer، إذ يوفر لك تغطية كاملة ومثالية لكافة الشوائب التي تعانين منها في منطقة العين وأنحاء أخرى من الوجه، بما فيها الخطوط الدقيقة، الهالات السوداء، الانتفاخات. كما أنه يتميز بتركيبته المقاومة للماء وغير الدهنية.



أفضل كونسيلر للبشرة الحساسة

أفضل كونسيلر للبشرة الحساسة



إذا كانت بشرتك من النوع الحساس، فأنت بحاجة الى استخدام كونسيلر خال من البارابين والعطور والزيوت المعدنية وغيرها من المكونات المؤذية لـ البشرة الحساسة، فإن Bio Correct Multi action Concealer، هو الخيار الأفضل لك، فتركيبته الغنية بالشاي الأخضر ومستخلص الألوفيرا تؤمن لك تغطية مثالية دون التسبب بأي احمرار أو تهيج لبشرتك.

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أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية

أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية



لقد تم تصميم Estée Lauder Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer، ليستمر ثابتاً لفترة طويلة على البشرة، لا سيما النوع الدهني منها، إذ يوفر تغطية طويلة الأمد لمختلف العيوب والشوائب، من دون التسبب بـ لمعان البشرة الذي عادة ما تعاني منه البشرة الدهنية.



أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية

أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية



يوفر Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer، ترطيباً للبشرة الجافة طوال اليوم فتركيبته المقاومة للماء والرطوبة والتعرق توفر تغطية مثالية وآمنة على البشرة الجافة.

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