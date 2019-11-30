8 عادات يومية لتنعمي بمعالجة الشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر كثيف لطلة أكثر جمالاً، وتعانين من الشعر الخفيف الذي يتساقط منك باستمرار، عليك الابتعاد عن العادات السيئة التي تؤذي شعرك مثل استخدام الماء الساخن عند غسله أو تناول الأطعمة غير الصحية، وفى هذا المقال نقدم لك عزيزتي مجموعة من العادات السليمة، عليك اتباعها لتنعمي بشعر طويل أكثر قوة وحيوية.

دليلكِ للعناية بالشعر التالف .. اتّبعي هذه النصائح



الماء الفاتر





الماء الفاتر

عند غسل الشعر استخدمي المياه الفاترة والابتعاد عن الماء الساخن، لأنه يؤذي فروة الرأس، لذا اغسلي شعرك بالماء الفاتر وبعدها بالماء البارد.

غسل الشعر:

عليك غسل شعرك من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع والابتعاد عن غسله بصورة يومية، حتى لا تسببي الجفاف له، مع ضرورة الابتعاد عن استخدام الصابون، واستخدام الشامبو المناسب الذي لا يحتوي على أي مواد كيميائية مضرة بالشعر.



استخدام البلسم



يعمل البسلم على تنعيم الشعر والمساعدة في تسريحه بطريقة سهلة، لذا عليك اعتماد البلسم الخالي من السيليكون ويمكنك استخدام بلسم طبيعي يمكنك تحضيره منزليًا.



تجفيف الشعر





تجفيف الشعر



احرصي على تجفيف الشعر بطريقة طبيعية بتركه في الهواء، حتى يجف طبيعيًا والابتعاد عن استخدام أدوات التصفيف الحارة، حتى لا تؤذي فروة الرأس وتتسببي في تساقطه، وأيضًا ابتعدي عن استخدام المنشفة بصورة شديدة، حتى لا تؤذيه وتتسببي في عدم نموه وتساقطه.

Advertisements



تمشيط الشعر

تمشيط الشعر





عند تمشيط شعرك ابدئي بالأطراف أولاً للتخلص من الرطوبة، ثم قومي بتمشيط الجزء الأعلى، حتى تتجنبي تساقطه.



تناول الخضراوات والفاكهة

تناولي الخضراوات



احرصي على تناول الفواكه والخضراوات بشكل مستمر، نظرًا لأنها غنية بالفيتامينات التي تعمل على تقوية الشعر وتجعله بصحة أفضل.



تناول الماء



أكثري الخليج 365 من تناول الماء بصورة مستمرة وعلى فترات خلال اليوم، فهو يعمل على تقوية الشعر وترطيبه وحمايته من الجفاف، لذا احرصي على تناول من لتر إلى 2 لتر يوميًا.



تناول البروتينات

تناولي البروتينات



الشعر يحتاج للبروتين، لذا فإن الجسم بحاجة إلى البروتين بشكل يومي لتكثيف الشعر، وليس من الضروري تناول اللحوم بصورة يومية، لكن يمكنك اعتماد الأغذية التي تحتوى على البروتين مثل البيض ولبن الزبادي، وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين.



الابتعاد عن التوتر والقلق



اعلمي عزيزتي أن أحد عوامل تساقط الشعر هو التعرض للانفعالات العصبية والقلق والتوتر، لذا حاولي الابتعاد عن كل ما يسبب لك التوتر والقلق.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

وصفات طبيعية للشعر الدهني

ماسك للشعر التالف بمكوّنات طبيعية

تسريحات شعر مزينة بسكارف على غرار الفاشينيستا