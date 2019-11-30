فساتين مختلفة لحفلاتكِ على غرار هبة نور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - أطلت الممثلة السورية هبة نور بفساتين مختلفة أنيقة جاء تصميم بعضها جريئًا، والآخر يناسب الكثير من الفتيات العربيات، جمعنا لَكُنَّ اليوم أحدث فساتينها وأكثرها أناقة، لتستوحين منها أفكارًا مذهلة لاطلالات حفلاتكنّ المختلفة.

فساتين مختلفة لحفلاتكِ من وحي هبة نور



ظهرت هبة بفستان أحمر ضيق متوسط الطول مزين من الرقبة بقماش أحمر، وأكملت اطلالتها بمحلقات ذهبية مميزة، وتأنقت بـ فستان أنثوي يناسب الحفلات الضخمة صُمم بشكل واسع باللون المشمشي، وجاء من الأعلى بطريقة ناعمة ومن الأسفل بكشكشة.

فساتين مختلفة لحفلاتكِ من وحي هبة نور



وتزينت بـ فستان أبيض قصير بأكمام طويلة عصرية، وأُكمل تصميمه حزام أبيض للخصر وزهرة زرقاء على الجانب العلوي، وتجملت بفستان أبيض قصير مزين بخرز فضي على الجانبين، وأكملت ملحقاته باللون الفضي، وأطلت بفستان أنيق يميل للفخامة بلونه الأسود المصمم بشكل منفوش مكشوف الأكتاف.

فساتين مختلفة لحفلاتكِ من وحي هبة نور



وارتدت فستانًا قصيرًا باللون البيج مزينًا بنجوم لامعة ونقوش عدة ليناسب الحفلات الشبابية، كما اختارت فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بأكمام طويلة تزينه أزرار، ونسقت فستانًا بنفسجيًّا مصممًا بطريقة أنثوية، حيث جاء من الأعلى بشكل عصري وتكسوه النقوش الفضية من الأسفل، وأضافت لتجميله حزامًا يُبرز خصرها مع حذاء أبيض بكعب ليكسر اللون، وظهرت بفستان أسود تملأه الكريستالات والفصوص الفضية، بتصميم جريء بفتحة واسعة في الأسفل ومكشوف الصدر، ولطابع شبابي تملأه الأنوثة تألقت بفستان ملون بألوان فاتحة مليئة باللمعة ومكشوف الظهر.

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